مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه أمام منزله في سوهاج

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طفل عمره 3 سنوات، بعدما صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، يفيد ورود بلاغ بالحادث.

وأفاد البلاغ أن الطفل «عبد الرحمن م ح ع»، 3 سنوات، وصل مستشفى طهطا العام جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة.

السيارة صدمت الطفل أثناء لهوه

وبالانتقال والفحص وسؤال والده المدعو «معتصم ح ع س»، 46 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة نقل قيادة «أحمد ح ا ح»، 43 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، ما نتج عنه وفاته واتهم قائدها بالتسبب فـي الحادث نافيا الشبهة الجنائية.

وتم التحفظ على السيارة، وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

نزيف بالمخ وهبوط بالدورة الدموية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك. وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.