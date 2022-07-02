تخفيضات تصل إلى 30%.. «التموين» تطرح سلعا غذائية ولحوم قبل العيد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة أنواع السلع الغذائية للمواطنين من خلال منافذ الوزارة المختلفة والمنتشرة فى جميع مدن وأحياء محافظات الجمهورية والبالغ عددها 40 ألفًا، من خلال تخفيضات تتراوح بين 20% و30% على جميع السلع الغذائية مقارنة بأسعار السلع بالمحلات التجارية في جميع الأسواق المحلية.

خصم يصل إلى 30% في المجمعات الاستهلاكية

وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للأغذية، أطنانًا كثيرة من جميع السلع الغذائية المتنوعة فى جميع منافذ الوزارة المختلفة، والمنافذ الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، وذلك قبل أيام من بداية عيد الأضحي المبارك، وبخصم يصل إلى 30%.

كما أكدت وزارة التموين في منشور سابق لها، أن بيع السلع الغذائية يستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية، وأيضا استمرار عمليات البيع في السيارات المتحركة التي تخصصها الوزارة.

أسعار اللحوم في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

- سجل سعر الكيلو للحم السوداني الطازج اليوم 120 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام للحم الضأن المجمد 75 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو من اللحم المفروم المجمد 90 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو من اللحوم الضاني المجمدة بين 90 و100 جنيه.

أسعار بيع السلع الغذائية في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

- سعر كيلو جرام من السكر 10.50 جنيه.

- سعركيلو جرام من الأرز يبلغ 10.50 جنيه.

- سعر كيس المكرونة، وزن 400 جرام 5.50 جنيه لكل الأنواع.

- سعر بيع كيس المكرنة وزن 800 جرام 10.50 جنيه لكل الأنواع.

- سعر بيع علبة الجبنة بكل الأنواع وزن ربع كيلو 7 جنيهات.

- سعر بيع علبة الجبنة بكل الأنواع وزن نصف كيلو 13 جنيهًا.

- سعر بيع زجاجة الزيت 800 جرام بسعر 23 جنيًا.

- أما سعر بيع زجاجة الزيت كيلو جرام فبلغ 28 جنيهًا.

- سعر ربع كيلو الشاي 20 جنيهًا.