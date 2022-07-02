350 لاعبا مصريا يشاركون اليوم في منافسات البطولة العربية للروبوت

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انطلقت صباح اليوم السبت البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشر للروبوت 2022، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب من 12 دولة عربية يمثلون 136 فريق، وتقام البطولة علي مدار ثلاث ايام بالمدينة الشبابية الرياضية بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 136 فريقا من 12 دولة عربية.

قال شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الاليكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربي في تصريح خاص للوطن أن البطولة كانت تقام سنويا وتوقفت منذ عامين بسبب جائحة كورونا وهي احدي البطولات الهامة في الوطن العربي، مشيدا باختيار شرم الشيخ لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي يتنافس فيه اطفال وشباب من الوطن العربي.

وتابع أن شرم الشيخ عادت مرة أخري تستضيف المؤتمرات والأحداث العالمية بالرغم من وجود حرب عالمية الات بين روسيا وأوكرانيا.

مسابقات الروبوت.

أكد رئيس الاتحاد المصري للالعاب الاليكترونية أن البطولة تضم 9 مسابقات للروبوت بتقنيات تكنولوجية مختلفة (فرست ليجو ديسكفر- فرست ليجو إكسبلور – فرست ليجو تشالنج – فرست تك تشالنج – تتبع الخط – سومو – جمع الكرات – الابتكار – كرة القدم).

أضاف أن البطولة العربية المفتوحة للروبوت هي أهم وأبرز البطولات التي تقام في الوطن العربي في مجال الروبوت منذ عام 2008، حيث تعتبر تجمع لأهم واكبر المؤسسات التعليمية من جميع الدول العربية، وقال إن الوطن العربي ملئ بالعباقرة في مختلف المجالات، وتهدف البطولة إلي تشجيع الأطفال والشباب العربي على الاهتمام بالتكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة وتبادل الخبرات والثقافات فيما بينهم.

حفل الافتتاح.

قال شريف عبد الباقي أن حفل الافتتاح انطلق أمس بالصالة المغطاة بشرم الشيخ بمشاركة مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن وقطر والأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق وليبيا، مشيرا إلي أن البطولة تقام في شرم الشيخ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبة الإسكندرية، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والجمعية العربية للروبوت.

وأشاد بحفل الافتتاح والتنظيم الذي أقيم في شرم الشيخ، موضحاً أن مصر تستضيف البطولة في نسختها الثالثة عشر لعام 2022 للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، حيث سبق وتم استضافة البطولة في نسختها السادسة لعام 2013 بمدينة الإسكندرية، ونسختها الحادية عشر لعام 2018 بمدينة شرم الشيخ.