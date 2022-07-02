عرض تجربة الحكومة المصرية في زيادة المعمور بالمجتمعات العمرانية في المنتدى الحضري

بالتعاون مع كل من البنك الدولي، وهيئة المعونة الألمانية، ووزارة الإسكان والتخطيط بالسعودية، وفي إطار مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المنتدى الحضري العالمي في نسخته الحادية عشر التي أقيمت في مدينة كاتوفيتشي بدولة بولندا، عقدت جلسة تحت عنوان «مواجهة عدم الاتزان الديموغرافي من خلال المحفزات الحضرية والاقتصادية المستدامة»، تحت إدارة الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الأسكان.

وخلال الجلسة عرضت الدكتورة مروة سيبويه «استشاري وزير الإسكان للشؤون الفنية» تجربة الحكومة المصرية في خلخلة النسيج القائم بالتحديات الموجودة به عمرانيا، اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا، وحل ذلك من خلال زيادة المعمور في المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما عرض الدكتور عادل زهراني، نائب وزير التخطيط الحضري بوزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية، بعرض التجربة السعودية في التعامل مع التحديات المختلفة في العمران القائم وكيفية التوجيه نحو العمران الجديد.

كما شارك كل من الدكتور محمد ندا خبير التخطيط الحضري، بالبنك الدولي، وفرنسوا منيجيل، خبير التخطيط الحضري، بهيئة المعونة الألمانية، حيث عرض التجارب الدولية المختلفة والعوامل المؤثرة في جذب السكان خلال السنوات السابقة الماضية في البلاد ذات الطابع الحضري المختلف، مع تسليط الضوء على أهم القضايا والدروس المستفادة للاسهام في تخطيط حضري أفضل على المستويات المختلفة بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأتي مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذه الفعاليات بهدف عرض جهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات العمرانية بالمجتمعات الحضرية المختلفة، وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير جودة حياة كريمة للمصريين.