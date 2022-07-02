نجاح التجارب الأولية للقاح يحمي من الإنفلونزا الموسمية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «نجاح التجارب الأولية للقاح يحمي من الإنفلونزا الموسمية»، حيث تستهدف التجارب، البحث عن اللقاح يستطيع السيطرة على مجموعة من الفيروسات التي قد تهدد البشرية وتتحول إلى وباء عالمي في المستقبل بعد تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا.

مجموعة من الباحثين استطاعوا إجراء أبحاثهم على 4 سلالات من إنفلونزا الطيور

نتائج واعدة تمّ الكشف عنها من خلال دراسة جديدة عن تطوير لقاح عالمي للإنفلونزا يمكن أن يحمي من أنواع خطيرة منها، وهو ما تمّ تطويره عن طريق مجموعة من الباحثين استطاعوا إجراء أبحاثهم على 4 سلالات من إنفلونزا الطيور غير مؤثرة، والتي تضعف بمرور الوقت وتصبح غير قادرة على الانتشار.

يأمل الباحثون في أن يكون هذا اللقاح نموذجا وقائيا يستطيع أن يحمي البشرية

وعانى العالم من مخاطر فيروس كورونا المأساوية، وقال الباحثون إن مدة الدراسة التي يعكفون على التوصل لنتائجها النهائية ستستمر 7 أشهر، وسيتم تطبيقها على مجموعة من المتطوعين الذين سيتم الحصول على عينات من الدم والغشاء المخاطي من الأنف لمعرفة الاستجابة المناعية وتقييم الفاعلية، ويأمل الباحثون في أن يكون هذا اللقاح نموذجا وقائيا يستطيع أن يحمي البشرية من سلالات الإنفلونزا.