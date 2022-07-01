تقرير: العقارات التجارية تعتبر أفضل طريق لمواجهة التضخم والاستثمار

قال موقع global banking and finance إن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة تؤدي إلى دفع رؤوس أموال المستثمرين إلى العقارات التجارية، إذ لا تزال العقارات التجارية بمثابة وسيلة تحوط آمنة ضد التضخم.

وأضاف التقرير الخاص بالموقع أنه بالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تحقق فئات الأصول مثل الصناعية، وتجارة التجزئة، والمكاتب، والعائلات المتعددة أعلى عوائد محتملة للمستثمرين.

وأشار التقرير إلى أنه غالبًا ما كانت العقارات بمثابة حاجز ضد التضخم لأنها توفر عوائد موثوقة طويلة الأجل مقارنة بالأسهم وخيارات الاستثمار الأخرى الأكثر تقلبًا.

ارتفاع أسعار العقارات

وفي الوقت الحالي، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سوق الأسهم، تُظهر بياناتنا أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير، ويسلط عدم اليقين بشأن التضخم الضوء على عائدات العقارات الإيجابية طويلة الأجل المقاومة للركود ، حيث يؤدي نقص سلسلة التوريد إلى تأخير البناء ، ويحد من العرض ، ويزيد الدخل التشغيلي ويؤدي إلى ارتفاع قيم العقارات.

وسواء أكان شراء العقارات التجارية أو بيعها أو امتلاكها، فإن ربحية العقارات التجارية توضح بشكل أكبر مقاومة القطاع للتضخم.

ولا تزال العقارات الصناعية من أكثر أنواع العقارات طلباً في الولايات المتحدة ، بناءً على بيانات الربع الأول من عام 2022 وأدائها في جميع أنحاء الوباء.

وخلال الفترة الأخيرة اتجه الكثير من الأشخاص للبحث عن طرق استثمارية جيدة للاستثمار بها وتحقيق معدلات ربح مرتفعة، فالبعض اتجه إلى الذهب باعتباره أفضل وأمن ادخار على المدى البعيد والأخر اتجه إلى الدولار عقب قرارات رفع الفائدة عليه، والأخر اتجه للشهادات البنكية، ولكن وفق التقرير يوضح ان العقارات ع ارتفاع أسعارها أصبحت استثمار مرتفع القيمة والأرباح.