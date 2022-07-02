3 طرق للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو 2022

يسعى نحو 28 مليون مشترك من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية بدءا من اليوم، إجراء عمليات البحث والتحري للاستعلام بالطرق والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها بجميع الإدارات والفروع بالمحافظات عن قيمة الاستهلاك بفاتورة الكهرباء عن شهر يوليو 2022.

خطوات يتبعها المشترك للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو 2022

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصرعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركين من أصحاب العدادات التقليدية والقديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو الجاري 2022 سواء بالاسم أو رقم العداد أو من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو 2022 بالمحافظات

وأكّدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنَّه يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي يتبعها اسم المنطقة المدونة الفواتير المدفوعة «شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء» ثم الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة يليها تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد ثم الضغط على زر الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو 2022

وذكرت أنَّه يمكن تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال الرابط التالي https://www.eehc.gov.eg//eehcportal/، ثم الضغط على قسم الخدمات، يليها خطوة الاستعلام عن الفواتير مباشرة، وتحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مشترك ثم إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام وآخر خطوة تتمثل في الضغط على زر استعلام.