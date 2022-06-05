كيف تستعلم عن قيمة فاتورة الكهرباء بمصر الوسطي يونيو 2022 (إنفوجراف)

بدأ مشتركو الكهرباء بمحافظات «الفيوم- بني سويف- الوادي الجديد- أسيوط- المنيا» الواقعة في نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، في إجراء عملية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2022، من خلال الآليات التي أتاحتها الشركة على مستوى المحافظات الخمسة، والتي يبلغ عدد المشتركين بها ما يقرب من 4 ملايين و100 مشترك.

كيف تستعلم عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء يونيو 2022 بشركة مصر الوسطى

وكشفت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عن أنه يمكن لجميع المشتركين الواقعين في نطاق عملها، الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2022، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة مصر الوسطى، الذي يمكن الوصول إليه عن طريق الرابط المخصص لها.

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء يونيو 2022

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للمواطنين، كيفية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2022 بالمناطق الواقعة في نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولي:

- اختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزلك أو نشاطك».

الخطوة الثانية:

-عليك اختيار الفرع التابع لك، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك».

الخطوة الثالثة:

-قم بكتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

الخطوة الرابعة:

-قم بالضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

الخطوة الخامسة:

-في حال إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

الخطوة السادسة:

-يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.