تجديد حبس متهم بإنهاء حياة قريبه بسبب لهو الأطفال بالشرقية

قررت الجهات الأمنية في مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم، تجديد حبس المتهم بقتل نجار مسلح بإصابته بجرح طعني في الرقبة، في مشاجرة وقعت بينهما، مساء أمس، بسبب لهو الأطفال في قرية بني عليم التابعة لمركز بلبيس، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

إخطار بمصرع نجار في مشاجرة

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس يفيد بتلقي المركز بلاغ بمقتل «محمد. ف»، نجار مسلح، 39 سنة، مقيم بقرية بني عليم التابعة لدائرة المركز، إثر إصابته بجرح طعني في الرقبة، إثر مشاجرة مع أحد أقاربه «ابن عم والده» وتربطهما صلة نسب، بسبب لهو الأطفال، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، وسدد له طعنة أصابت عنقه، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته.

نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد الإصابات وسبب الوفاة، ثم قررت التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها لدفنها بمقابر الأسرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لتولي التحقيقات.