تحرير 858 محضرا خلال شهر.. وحملات مكثفة لإزالة الإشغالات في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على مواصلة شن حملات المرافق وإزالة التعديات على حرم الطريق والشوارع والميادين خاصة التي تتسبب في تعطيل المرور واختناقات مرورية، لافتا إلى تمكن شركة المرافق بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء من تحرير 858 محضرا خلال شهر، ضمن خطة المحافظة للتصدي لظاهرة الاشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، مشيرا إلى ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

شن حملة مكبرة بعدد من شوارع مدينة ديروط

وأوضح محافظ أسيوط - في تصريحات صحفية اليوم - إنه تم شن حملة مكبرة بعدد من شوارع مدينة ديروط استهدفت شوارع «الجمهورية، والجيش، بورسعيد، ومنطقة القيسارية، وقناطر ديروط»، حيث تم تحرير محاضر للمخالفين تنوعت ما بين إشغال طريق وإعلان دون ترخيص وإعلانات وإنذار محلات دون ترخيص وبائع متجول وغلق إداري وإدارة منشأة دون ترخيص وغيرها بمشاركة محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وأبوالعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط، فضلا عن تنظيم حملة مكبرة بمركز أبوتيج تحت إشراف يسري عمران رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ونوابه استهدفت الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تنظيم حملة مكبرة بحي غرب تحت إشراف محمد بشر، رئيس الحي ونوابه باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية وبالتعاون والتنسيق بين جهاز حماية المستهلك، والتموين، ومباحث التموين، والصحة، والبيئة، ومراقبة الأغذية، والرخص، والإشغالات.

حملات المكثفة بالتنسيق مع رؤساء المراكز

وأشار العقيد تامر حامد موسى، رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، إلى أن الحملات المكثفة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء أسفرت عن تحرير 858 محضر إشغال ومرافق خلال شهر، لافتا إلى أن المخالفات تنوعت ما بين رفع وإزالة والتحفظ على فرش خضار وحواجز حديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسي وحوامل حديد ومحاضر تقديم شيشة وإدارة منشأة دون ترخيص ومحاضر نظافة عامة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وذلك بناء على تعليمات الوزير المحافظ.