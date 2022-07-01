وزير الرياضة ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال تطوير عدة مراكز شباب

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار قيام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية وعقد لقاءات مع الشباب وافتتاح نادي وادي دجلة بمدينة أسيوط الجديدة.

تفقد أعمال التطوير بمراكز الشباب

وأثنى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسيوط، تحت رئاسة اللواء عصام سعد، محافظ الإقليم، موضحًا أنه من المقرر أن يقوم بجولة في المحافظة لتفقد أعمال التطوير بمراكز الشباب، وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة لمراكز الشباب المختلفة على مستوى الجمهورية.

تقديم أفضل الخدمات للشباب

فيما رحب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بوزير الشباب والرياضة، لزيارته المحافظة، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي يقوم به الدكتور أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة في المحافظة، وهو ما يظهر جليًا في عملية التطوير المستمرة في مراكز الشباب من أجل تقديم أفضل الخدمات للشباب المصري.

استعراض المشروعات الجاري تنفيذها

كما استعرض محافظ أسيوط، المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة في قطاع الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يجري تطوير وإحلال وتجديد 81 مركز شباب بكافة القرى المستهدفة بتكلفة 362 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة لرفع كفاءتها وقدرتها على تنمية وتبني المواهب الشابة في كافة الألعاب وتوفير كافة الإمكانيات بهذه المراكز لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات المختلفة وتخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا في كافة المسابقات.

وأشاد «سعد» بجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في التوسع في تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية أسلوب حياة وتعظيم طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم وتوفير كافة الإمكانيات بها لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية.

تفقد بعض المشروعات الشبابية

وأوضح المحافظ إنه من المقرر أن تشمل الزيارة تفقد بعض المشروعات الشبابية، ومنها استاد أسيوط الرياضي والأعمال الإنشائية النهائية لمركز شباب منفلوط وأعمال التطوير بمركزي شباب نزه قرار وكوم بوها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما سيعقد لقاء شبابي حواري بديوان عام المحافظة بمشاركة 300 شاب وفتاة وقيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية، كما سيشهد عرض الأنشطة الرياضية لمركز شباب ناصر، ويختتم الزيارة بافتتاح نادي وادي دجلة مساء اليوم بمدينة أسيوط الجديدة.