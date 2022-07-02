شاب ينهي حياته بحبة الغلة السامة لمروره بأزمة نفسية في الفيوم

حالة نفسية سيئة مر بها الشاب «عمر» دون أن يخبر أحداً عن سبب حُزنه، وتطورت إلى اكتئاب شديد بدأ يتملكه اليوم تلو الآخر، حتى قرر صباح اليوم، التخلص من حياته نهائياً، فخرج من منزله، واشترى أقراص مكافحة السوس «حبة الغلة السامة» وتناولها، ولم تمر دقائق قليلة حتى بدأ السُم ينتشر في جسده، ورغم شعوره بآلام شديدة في المعدة إلا أنّه قاوم حتى لا تنقله أسرته للمستشفى وتسعفه، ومن ثم لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بتسمم حاد.

أنهى حياته بحبة الغلة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى أبشواي، بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بتسمم حاد، جراء تناوله أقراص مكافحة تسوس القمح.

وانتقل ضباط مركز شرطة إبشواي، برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس المباحث، إلى المستشفى، لفحص البلاغ، وتبين مصرع «عمر.ا.م»، 24 سنة، ومقيم في قرية أبو جنشو بنطاق المركز، إثر إصابته بتسمم حاد، جراء تناول حبة الغلة السامة.

أزمة نفسية

وأفادت أسرة الشاب المتوفي، خلال تحرير المحضر اللازم بالواقعة، أنّ نجلهم كان يمر بأزمة نفسية قبل فترة طويلة، تطورت إلى اكتئاب حاد، دون أن يخبرهم السبب، حيث حبس الشاب نفسه في غرفته وكان يرفض الخروج منها أو الحديث مع أحد، حتى دخلوا غرفته للاطمئنان عليه، وفوجئوا به فاقداً الوعي وتخرج رغوة بيضاء من فمه، فنقلوه إلى المستشفى لإسعافه ولكنه تبينّ أنّ توفي متأثراً بإصابته بتسمم حاد.

تحرير المحضر اللازم

ولم تتهم أسرة الشاب أحداً بالتسبب في وفاته، مؤكدين أنّه أنهى حياته بنفسه، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بأبو جنشو.