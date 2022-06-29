عاجل.. إصابة 13 شخصاً في انقلاب ميكروباص على صحراوي الفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، على طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، ولم يتمكن من إحكام قيادتها، فانقلبت السيارة وسط صرخات الركاب التي تعالت، متسببة في إصابة مستقليها بإصابات متنوعة، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لإنقاذ المصابين.

بلاغ بانقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، إثر السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بالفيوم

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «عطية أحمد عبدالعزيز 35 سنة، وعلي حسن عنتر 16 سنة، وإسلام سامح حسن 25 سنة، وشعبان قدري عبدالحليم 38 سنة، ومحمود علي محمد 37 سنة، وناصر محمد عبدالسلام 56 سنة، ووليد أحمد همام 40 سنة، وحمادة أحمد عبدالحميد 53 سنة، وعطيات علي موسى 50 سنة، وعبدالله أحمد عبدالحميد 25 سنة، ومحمد جمال سيد 33سنة، ورضوى عصام حامد 20 سنة، ومحمد أحمد عبدالعزيز 35 سنة».

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتسيير الحركة المرورية

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.