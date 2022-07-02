برلمانية تطالب بتقديم أعمال فنية عن الفرص الاستثمارية والصناعة الوطنية

طالبت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتقديم أعمال فنية عن الفرص الاستثمارية المتاحة وما شهده القطاع من فترة كبيرة بداية من البينة التحتية وتهيئة المناخ للاستثمار؛ لجلب المزيد من الاستثمارات وكم المشروعات الذي يجري على الأرض خلال السنوات الأخيرة.

جهود غير عادية في ملف الاستثمار

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن هناك جهودًا غير عادية في ملف الاستثمار على وجه التحديد، ومن ثم على كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة المشاركة في هذا الدور، بداية من تعريف المستثمر سواء الأجنبية أو المحلية بهذه الفرص والعائد منها والموارد المتاحة في مختلف المحافظات والصناعات، التي تتطلبها الدولة المصرية وعليها إقبال كبير في عملية الاستيراد وتعريف المستثمرين بالتيسيرات والتسهيلات والحوافز.

أهمية القوى الناعمة

وأضافت «رشاد»: «الفن يمثل القوى الناعمة وعليه دور كبير في عرض هذه الفرص من خلال أعمال فنية وأفلام روائية قصير بنماذج مشرفة، وهناك العديد من هذه النماذج وترجمة هذه الأعمال للعديد من اللغات لمخاطبة جميع الفئات والدول، وفي نفس الوقت جزء من دور الفن في إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفتيح آفاق جديدة للشباب حول كيفية العمل وأهمية التصنيع لتعميق المنتج المحلي».

وأكدت أن الصناعة والزراعة من أهم مقومات النهوض بالاقتصاد الوطني، ومن ثم يجب طال العمل ترجمة اهتمام القيادة السياسية بالعمل على الأرض ودعم المصنعين والمستثمرين طوال الوقت من خلال التيسيرات والحوافز وتفعيل الشباك الواحد.