كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022، مسئولية ولي أمر الطالب في المقام الأول، خاصة بعد ميكنة جميع الخدمات التعليمية لمختلف المراحل تسهيلاً على الطالب وولي أمره، لذلك حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط وطرق الاستعلام عن النتيجة وإجراءات ما بعد انتهاء التقديم على الموقع الإلكتروني، وترصدها «الوطن» في السطور التالية.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 يتم من خلال موقع التقديم الإلكتروني نفسه، بحسب خطاب رسمي للمديريات والإدارات التعليمية، حيث أكد الخطاب أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع تقديم الإعلان، موضحًا أنه عقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجيه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول.

بعد الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 ومعرفة النتيجة، يتابع ولي الأمر موقف تسلم الملف للمدرسة أي القبول النهائي، وبعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه، يتم في الفترة من أول شهر يوليو الجاري حتى نهايته، طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين لكل مدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة المختصة بالمدرسة تقوم بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقاً للقواعد المنظمة، لذلك على المدرسة أن تسجل إلكترونيًا موقف القبول أو عدم القبول المبدئي في الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مشددة على إلزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقع تسليم أو تسليم ولي الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئيًا، وفي حالة عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

- الدخول على بوابة مركز المعلومات.

- الدخول على رابط تنسيق رياض الأطفال.

- إدخال كلمة المرور.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- إدخال بقية البيانات المطلوبة كالرقم القومي.