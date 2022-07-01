رابط تعديل رغبات تنسيق رياض الأطفال.. مستمر حتى 15 يوليو

يتساءل عدد كبير من أولياء الأمور عن رابط تعديل رغبات تنسيق رياض الأطفال، خاصة مع بدء فتح باب التعديلات اليوم الجمعة بشكل إلكتروني، بعد أن أعلنت محافظة القاهرة، فتح باب التعديل، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكتروني وإجراء تعديل رغبات تنسيق مرحلة رياض الأطفال من هـــنا.

رابط تعديل رغبات تنسيق رياض الأطفال 2022

ووفقا لمحافظة القاهرة، يستمر فتح باب تعديل رغبات تنسيق مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022-2023 من اليوم وحتى 15 يوليو الجاري، وطالبت أولياء الأمور سرعة الدخول على رابط تعديل رغبات تنسيق رياض الأطفال، عبر الموقع الإلكتروني لها، وتسجيل بيانات للطفل وتعديلها قبل انتهاء الموعد المحدد، مؤكدة أنه قريبا سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال مع تحمل ولي الأمر مسؤولية كتابة البيانات صحيحة.

كما ناشدت محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التعليم، أولياء الأمور أهمية قراءة الشروط والضوابط الخاصة بتعديل رغبات التنسيق لمرحلة رياض الأطفال، إذ يتم التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة وبوابة التعليم الأساسي، وتضمنت الشروط الخاصة بالتقديم والتعديل كالتالي:

- تعديل رغبات التنسيق مفتوح حتى 15 يوليو الجاري، ولن ينظر لأي طلبات تقدم بعد هذا الموعد.

التعديل الإلكتروني عبر على رابط تعديل رغبات تنسيق رياض الأطفال

- التعديل إلكترونيا فقط والتشديد على المدارس عدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول، ويمكن إجراء التعجيل عبر الدخول إلى رابط تعديل رغبات تنسيق رياض الأطفال.

- التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط محل الإقامة محافظة القاهرة.

- تشمل البيانات اسم الطفل والرقم القومي للطفل والنوع وتاريخ الميلاد والسن أول شهر أكتوبر ومحل الإقامة ورغبات المدارس.

توقيع ولي الأمر بعد استيفاء البيانات

- يوقع ولي الأمر بأن جميع البيانات التي تم استيفاؤها صحيحة، ويتم تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات ضمن التقديم.

- التسجيل على الموقع الإلكتروني، وإذا تم القبول على الموقع لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- سداد قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى «فوري» عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يومًا، وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

- يمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل، لا تخضع للمربع السكني، أو التجريبية، تخضع للمربع السكني فقط محافظة القاهرة، ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

- يتم الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.