طوارئ وغرفة عمليات بمياه الفيوم استعداداً لعيد الأضحى المُبارك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة، رفع حالة الطوارئ إلى القصوى، وإلغاء الأجازات، وذلك ضمن خطتها للاستعداد لموسم عيد الأضحى المبارك، تحسباً لمواجهة أي مشكلة تطرأ على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة الفيوم، كما تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم بدءاً من اليوم، وحتى انتهاء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

حملات توعية للجزارين

وقال المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أنّ الشركة ستنفذ عدة حملات توعية للجزارين في كافة أنحاء المحافظة، خلال الأيام المُقبلة لتوعيتهم بعدم الإسراف في مياه الشرب أثناء غسيل الذبائح والأضاحي، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد عليهم بعدم صرف الدماء، ومخلفات الأضاحي داخل مطابق، وغرف تفتيش الصرف الصحي لعدم التسبب في انسدادها.

تطهير شبكات الصرف

وأضاف «عبد الجليل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الشركة شنت حملة مكبرة، جرى خلالها تطهير وتسليك غرف ومطابق وخطوط وشبكات الصرف بواسطة سيارات النافوري والفاكيوم وفرق الغواصين بالشركة، لمنع حدوث أي انسداد أو طفح للصرف الصحي نتيجة الاستهلاكات العالية لمياه الشرب خلال أيام عيد الأضحى، من خلال المواطنين أو الجزارين.

غرفة عمليات دائمة

وأوضح أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، للتواصل مع المواطنين وتلقي أي شكاوى بخصوص انقطاع مياه الشرب، أو حدوث انسداد في الصرف الصحي، وذلك لسرعة العمل على حلها فور تلقى البلاغ، وذلك عن طريق الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو من خلال فريق عمل رصد الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحة الرسمية للشركة.

تشغيل المحطات الرئيسية

على جانب آخر، كشف المهندس سامي غالي، رئيس قطاع مياه الشرب، أنه سيجرى تشغيل المحطات الرئيسية لمياه الشرب بأقصى طاقتها، مع استعداد فرق الصيانة الكامل للتحرك السريع لحل أي مشكلة فور تلقيها.

ترشيد الاستهلاك

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أهالي محافظة الفيوم، بضرورة الحفاظ على مياه الشرب، وترشيد الاستهلاك، وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال أيام العيد، كما ناشدهم بضرورة الحفاظ على شبكة الصرف الصحي بعدم صرف الدماء، ومخلفات الأضاحي داخل مطابق وغرف تفتيش الصرف الصحي.