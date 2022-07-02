طريقة الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022.. إلكترونيًا

الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022 يتوقف على مجموعة من الضوابط الأساسية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب مرسل للمديريات والإدارات التعليمية، ترصدها «الوطن» في السطور التالية بالتزامن مع غلق باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022 بالنسبة لمدارس الرسمي لغات والمدارس الخاصة، يتم إلكترونياً من خلال نفس موقع التقديم، لكن هناك مجموعة من الضوابط التي تتم قبل إعلان النتيجة والتي بدأت بالفعل المديريات في تنفيذها وهي أن تقوم المدارس بتسكين كافة الطلاب المتقدمين على قاعدة البيانات المركيزة للتلاميذ من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي.

مسائلة قانونية بشأن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي

بالتزامن مع تحديد ضوابط الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022، سوف يتعرض مسئولي المدرسة للمسائلة القانونية في حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي للمدرسة، بحسب ما جاء في خطاب الوزارة، مشددة على المديريات بضرورة متابعة موقع التقدم الإلكتروني للمدارس التابعة لها وموقف بت المدارس في الطلبات المقدمة لها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022

-الدخول على بوابة مركز المعلومات.

-الدخول على رابط التقديم للصف الأول الابتدائي.

-إدخال كلمة المرور.

-الضغط على زر «تسجيل دخول».

-البدء في إدخال البيانات الخاصة بالطالب كالرقم القومي.

وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التنسيق الكامل مع توجيه رياض الأطفال وتوجيه المرحلة الابتدائية وإدارات وأقسام الإحصاء بالمديريات والإدارات التعليمية في متابعة إجراءات قبول طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023.