خطوات استيراد خامات تصنيع المبيدات.. «الزراعة» توضح

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد العاشر من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، والتي توضح طريقة الحصول على الموافقات الاستيرادية لخامات أولية لتصنيع أحد المبيدات المسجلة في مصر، والتي تتطلب التقدم بطلب إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مرفقا به المستندات التالية:

1- صورة الفاتورة من الشركة الموردة.

2- صورة شهادة تسجيل المبيد الخام (سارية).

3- صورة شهادة تسجيل المبيد المستحضر (سارية).

4- صورة البطاقة الاستدلالية للمستحضر (سارية).

5- صورة ترخيص المصنع (سارية).

6- صورة ترخيص الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية (سارية).

7- صورة ترخيص آخر إفراج جمركي لنفس الخام.

8- صورة شهادات التحليل الصادرة من المعمل المركزي للمبيدات للمستحضر الذي تم تجهيزه من المبيد الخام لأخر رسالة سابقة.

9- موافقة الشركة المنتجة للخام للشركة المحلية بتجهيز المستحضر.

المستندات المطلوبة

وفيما يتعلق بالموافقة الاستيرادية لمواد مساعدة لتجهيز أحد المبيدات المسجلة في جمهورية مصر العربية، يتم التقدم بطلب إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مرفقا به

المستندات التالية:

1- صورة الفاتورة من الشركة الموردة.

2- صورة البطاقة الاستدلالية للمستحضر الذي تدخل المادة المساعدة في تجهيزه.

3- صورة شهادة التسجيل للخام والمستحضر.

4- صورة ترخيص الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية.

5- صورة ترخيص المصنع.

إصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا إصدارات متنوعة: «الزراعة في أسبوع»، الذي يلقى الضوء على أنشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل أسبوع، و«الزراعة في كل مصر»، الذي يلقي الضوء على أنشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل أسبوع، وإصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الإصدار الرابع «أرقام في الزراعة» الذي يبرز أهم الأرقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والإنجازات التي تحققت فيه، وذلك في إطار الخدمات الإعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.