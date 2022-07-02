تشييع جنازة مسن لقي مصرعه على يد 3 شباب لسرقة هاتفه بالدقهلية «فيديو»

شيع أهالي قرية «الخمسة» مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جنازة عبد المالك أحمد بكر، 60 عاما، والذي لقي مصرعه على يد 3 أشخاص ضربوه على رأسه حتى الموت أثناء تواجده في أرضه الزراعية، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، وما زاد حزن قريته عليه أنه توفى قبل مرور عام على وفاه نجله شهيدا.

جنازة مهيبة لتشييع «عبد الملك»

وخرجت جنازة مهيبة في تشييع المجني عليه بمقابر قرية الخمسة، وأكدت أسرته أنها لن تتلقى العزاء حتى يتم القصاص من القتلة، وأوضحوا أن المجني عليه خرج بعد صلاة الجمعة أمس ليطمئن علي أرضه الزراعية، وظهر له شاب واستدعى اثنين آخرين وضربوا رأسه بـ«بلطة»، وسرقوا تليفونه المحمول، وفروا هاربين، وتركوه في مكانه حتى عثر الأهالي عليه.

القبض على 3 متهمين

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم، من كشف غموض العثور على جثة مسن داخل الأراضي الزراعية بقرية الخمسة التابعة لدائرة المركز، وتبين قيام 3 أشخاص بارتكاب الواقعة من أجل سرقة متعلقات المجني عليه، حتى يتمكنوا من شراء جرعة مخدرات.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المسروق من المجني عليه، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.