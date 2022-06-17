تشييع جثمان الطفل «يوسف» في جنازة شعبية بالمحلة.. «مات بسبب آيفون»

أدى أهالي مدينة المحلة الكبرى، صلاة الجنازة على الطفل «يوسف»، البالغ من العمر 15 عاما، والذي لقي مصرعه على يد أحد الأشخاص، بسبب هاتف محمول، «آيفون»، منذ 5 أيام بعد إصابته بجرح طعني في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، داخل غرفة العناية المركزة.

أداء صلاة الجنازة على يوسف

وأدى أصدقاء الضحية ومئات من المواطنين بالمحلة صلاة الجنازة، على الطفل يوسف، من مسجد عبد الحي خليل باشا، بمدينة المحلة الكبرى، وتم وضع الجثمان في سيارة إسعاف ونقله إلى مقابر العائلة بمسقط رأسه في مركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، ودفنه فيها، حيث مقابر العائلة بمسقط رأسه في كفر الشيخ، وسط حالة من الحزن، وحرص أصدقاء وزملاء الطفل الراحل على مرافقة الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بكفر الشيخ.

تفاصيل مصرع الطفل بسبب آيفون

احداث الواقعة بدأت من 5 أيام، عندما تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بقيام مجهول ، بالتعدي على طفل في العقد الثاني من العمر، بسلاح أبيض وإصابته بعدة طعنات متفرقة بسبب هاتف محمول وسرقته، وتبين أن الضحية يدعى يوسف ويبلغ من العمر 15 مصاب بجرح طعني في الصدر، من قبل عاطل بهدف سرقة هاتفه المحمول، حال سيره في أحد شوارع مدينة المحلة الكبرى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتم نقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، واليوم لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتم تأدية صلاة الجنازة على الطفل من مسجد بالمحلة، ودفن الجثة في مقابر العائلة بمسقط رأسه في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.