تفاصيل استشهاد أكبر أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. توضأت وفقدت وعيها

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله، والتي تبلغ من العمر 68 عاما، من بلدة إذنا غرب الخليل في سجن «الدامون».

والأسيرة فرج الله هي أكبر الأسيرات سنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى اعتقالها قرب الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل في الثامن عشر من شهر ديسمبر عام 2021، وهي أم لثمانية أبناء.

وأوضح نادي الأسير، أن الرواية الأولية لاستشهاد الأسيرة سعدية فرج الله، أنها فقدت وعيها بعد أن انتهت من الوضوء، حيث قامت الأسيرات بنقلها فورا إلى عيادة سجن «الدامون» حيث تقبع، واستشهدت فيها.

جلسة محكمة عقدت للأسيرة الثلاثاء الماضي

وأشار نادي الأسير أن جلسة محكمة عقدت للأسيرة الأكبر سنا بين الأسيرات، الثلاثاء الماضي، وقد حضرت على كرسي متحرك، وكان محاميها قد طالب إدارة سجون الاحتلال بضرورة عرضها على طبيب مختص، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية بارتفاع السكري والضغط لديها وتراجع وضعها الصحي، وطلبت نيابة الاحتلال في الجلسة إصدار حكم بحقها لمدة خمس سنوات و15 ألف شيقل كتعويض، إلا أن الحكم لم يصدر بشكل نهائي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد أن الأسيرة سعدية فرج الله تعرضت لجريمة الإهمال الطبي «القتل البطيء»، التي شكلت السياسة الأبرز خلال السنوات القليلة الماضية، وأدت إلى استشهادها والعشرات من الأسرى، مشيرا إلى أن الأسيرة فرج الله كما الآلاف من الأسرى واجهت ظروف اعتقال قاسية بما فيها من عمليات تنكيل وسياسات ممنهجة لاستهداف الأسرى جسديا ونفسيا.

يشار إلى أن الشهيدة فرج الله، اعتقلت في 18 ديسمبر 2021، بعد أن تعرضت لاعتداء من قبل المستوطنين أثناء اعتقالها بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل.

نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد فرج الله

فيما حمّل نادي الأسير، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادها الذي يأتي مع تصاعد الهجمة على الأسرى، وتنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة بحقّهم.

وتشهد أقسام الأسرى حالة من التوتر الشديد، حيث شرعوا بالطرق على الأبواب والتكبير، وذلك عقب الإعلان عن استشهادها، كما أعلنوا أن يوم غد سيكون يوم حداد على روح الشهيدة.

وبارتقاء الشهيدة فرج الله يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 230 شهيدا منذ عام 1967، وهي ثاني أسيرة من شهداء الحركة الأسيرة، حيث سبق أنّ استشهدت الأسيرة الفتاة فاطمة طقاطقة من بيت لحم، والتي اعتقلت بعد إصابتها برصاص الاحتلال، واستشهدت عام 2017 في مستشفى «شعاري تسيدك» الإسرائيلي.

سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 29 فلسطينية

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال 29 فلسطينية يقبعنّ في سجن «الدامون»، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن لمدة 15 عاما.

ومن بين الأسيرات أسيرتان رهن الاعتقال الإداري وهما: شروق البدن وبشرى الطويل، إضافة إلى 10 من الأمهات، وأسيرة قاصر وهي نفوذ حمّاد، وأخطر الحالات المرضية بينهن هي الأسيرة إسراء جعابيص.