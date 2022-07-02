توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار على القاهرة وارتفاع نسبة الرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أيضًا أن يكون هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة تدريجيًا، نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء، ويكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر للشمس، إذ أنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة الأحد 3 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

درجات الحرارة الاثنين 4 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

درجات الحرارة الثلاثاء 5 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.