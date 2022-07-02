توزيع 411 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية خلال العيد بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن توفير 411 طن لحوم، من خلال عدة جمعيات خيرية والجمعيات الشرعية، يتم توزيعها خلال الأسبوع القادم وطوال أيام عيد الأضحى، على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين في مختلف قرى ونجوع وعزب محافظة الفيوم، مشيراً إلى أنه يجري زيادة تلك الكميات خلال الأيام القادمة حتى حلول أيام العيد، وذلك ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المُبارك.

توزيع 411 ألف كيلو لحوم

وقالت إيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه تم توفير إجمالي 411 ألف كيلوجرام لحوم، و50 عجلاً لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحةً أنّه سيجرى توزيع 383 ألف كيلو من اللحوم بواسطة مؤسسة «مصر الخير»، بالإضافة إلى 2500 كيلوجرام من جمعية «رسالة» للأعمال الخيرية، خلال الأسبوع الجاري.

استمرار التوزيع خلال العيد

وأشارت إلى أنّه سيستمر التوزيع خلال أيام العيد، حيث من المقرر أن يتم توزيع 2500 كيلوجرام من اللحوم أيضاً خلال أيام العيد، بالإضافة إلى 17 ألف كيلوجرام من جمعية «صلاح الدين الأيوبي»، و5500 كيلو لحوم من «الجمعية الشرعية»، و1000 كيلو لحوم من جمعية «صناع الخير»، و50 عجلاً من جمعية «الأورمان»، لذبحها وتوزيعها بالمجان على المحتاجين.

زيادة كميات اللحوم

وأضافت وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم أنّه يجري زيادة كميات اللحوم خلال الأيام القادمة حتى حلول عيد الأضحى المُبارك، ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى ونجوع محافظة الفيوم، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

التنسيق مع المجالس

في سياق متصل، وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لتوزيع اللحوم التي وفرتها مديرية الأوقاف بالمحافظة على المستحقين، والتي بلغ وزنها 2 طن لحوم صكوك إطعام، لحين وصول لحوم الأضاحي.