تفاصيل مصرع شابين صعقا بالكهرباء في الفيوم.. «راحوا يصطادوا رجعوا جثتين»

جلس شابان معا يتحدثان عن صعوبات الحياة، ثم اتفقا على اصطياد السمك لتوفير وجبة غداء جيدة لأسرتيهما، خصوصا أنّ الأسماك تزداد خلال زراعة الأرز، ثم استعدا جيدا وأحضرا كل شيء ليصطادا السمك مستخدمين الكهرباء، دون أن يدريا أنّ نهايتهما ستكون مأساوية، وستنتهي حياتهما بدلاً من اصطياد السمك، ليتم انتشال جثتيهما من المجرى المائي بعد وفاتهما صعقاً بالكهرباء أثناء اصطيادهما الأسماك، وتم تشييع جثامينهما في ساعة متأخرة من الليل، وسط صراخ ونحيب أسرتيهما.

بلاغ بمصرع شابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا من الأهالي بمصرع شابين صعقاً بالكهرباء، أثناء قيامهما باصطياد الأسماك من أحد المجاري المائية بواسطة الصعق الكهربائي.

انتشال جثامين الشابين

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبدالحكم، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع كل من محمد أحمد محمد، 18 سنة، وسويلم رمضان محمد، 30 سنة، صعقاً بالكهرباء، أثناء صيدهما للأسماك بواسطة الصعق الكهربائي، وجرى انتشال جثتيهما.

نقل الجثتين للمشرحة

وجرى نقل جثتي الشابين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بتسليم الجثامين لذويهما لتشييعهما إلى مثواهما الأخير، بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تشييع جنازتهما ليلا

وشيّع المئات من أهالي مركز طامية، جنازتي الشابين الراحلين، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وسط صراخ ونحيب أسرتي الشابين، وبكاء الجميع.