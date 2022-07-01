«القاهرة»: توريد المادة الملونة لختم اللحوم وفتح المجازر بالمجان في عيد الأضحى

أعلنت محافظة القاهرة، عن قيام مديرية الطب البيطري بتوريد عدد 120168 زجاجة «واحد لتر كيماويات بني وعسلي» وذلك بالأمر المباشر، والخاصة بتحضير المادة الملونة على مستوى الجمهورية، وهي المستخدمة لختم اللحوم، وذلك من خلال عروض أسعار خلال 5 أيام من تاريخ النشر، ويعتبر القانون 182لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملين لهذا الإعلان.

ذبح الأضاحى داخل المجازر

من جانبها، ناشدت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، في بيان، المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي داخل المجازر بالمجان خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدة أن المجزر مكان آمن ونظيف وبه أطباء بيطريين يقومون بالكشف على الأضحية قبل الذبح وختمها بعد ثبوت خلوها من الأمراض، مؤكدة أن ذبح الأضاحي خلال فترة العيد متاح مجانا للمواطنين في المجازر المخصصة وتحت إشراف بيطري متكامل، بمعنى إن الخدمة المجزرية متاحة للمواطنين بالمجان شاملة الكشف البيطري واستخدام المرافق من مياه وكهرباء.

الذبح خارج المجازر

وأشارت المديرية إلى أن الذبح خارج المجازر يعرض الشخص للمساءلة القانونية والعقوبة، وفي حالة اكتشاف أي مرض في الأضحية يطالب الطبيب البيطري بالتخلص من الذبيحة وإعدامها، وهناك بعض الأمراض لا يتم اكتشافها إلا بعد الذبح، مثل الصفرا والديدان والسل.