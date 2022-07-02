ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 553.6 مليون حالة

واصلت إصابات فيروس «كورونا» عالميا، تسجل ارتفاعا، في وقت أثار باحثون المخاوف من عدم التعرف على بعض الحالات الإصابات ب «جدري القردة» الذي ظهر في بعض الدول على مستوى العالم.

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، 553 مليونًا و690 ألفًا و634 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و360 ألفًا و103 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 528 ملايين و398 ألفا و654 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 10715 إصابة بـ«كورونا»، بينها 173 حالة من الخارج، و 7 حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18379552 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24562 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

أكثر من 4.74 مليون يصابون بـ«كورونا» في كوريا الشمالية

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 4100 إصابة بـ«كورونا» أو ما تطلق عليه السلطات في البلاد اسم «الحمى»، ليترفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.74 مليون، فيما يخضع ما لا يقل عن 7360 حالة للعلاج.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية في البلاد، 38 إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى في البر الرئيسي للبلاد، بينها 34 حالة في «مقاطعة آنهوي»، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الهند تسجل 17092 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 17092 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 29 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وارتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في الهند إلى 43486326 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 525168 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

كما سجلت السلطات الهندية، 14684 حالة تعافي من الفيروس، لتصل حصيلة حالتت الشافء من «كورونا» إلى 42851590 حالة.

وفي ما يتعلق بفيروس «جدري القردة»، قال باحثون في لندن إن الأعراض التي ظهرت على 54 مريضا في المملكة المتحدة تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي شوهدت في تفشيات سابقة، مما أثار مخاوف من عدم التعرف على بعض الحالات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.