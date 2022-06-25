من «سيدة المقابر» لـ«نيرة».. أسرع 6 قرارات إحالة للجنايات في قضايا رأي عام

شهد العامان الماضيان، عدة جرائم بشعة هزت الرأي العام، وأثارت الجدل حول مصير مرتكبيها، قبل أن تحسم النيابة العامة الجدل باتخاذها القرارات الحاسمة في هذه القضايا، التي كانت فيها الأدلة واضحة ووثقتها كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، لتقرر بإحالتها جميعا إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز القضايا التي هزت الرأي العام في آخر عامين ضمن أسرع قرارات الإحالة للمحاكمة.

قضية طالبة المنصورة

كان أسرع تلك القضايا قضية نيرة أشرف التي عرفت إعلاميا بـ«طالبة المنصورة»، التي لقيت مصرعها على يد زميلها المدعو محمد عادل أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، يوم الاثنين الماضي 20 يونيو الجاري، وذلك لرفضها الارتباط به عاطفيا وأصدرت النيابة العامة قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة بعد 48 ساعة فقط من ارتكاب الجريمة، وتحديد أولى جلساتها للمحاكمة يوم الأحد المقبل 26 يونيو.

قضية سفاح الإسماعيلية

ومن المنصورة إلى الإسماعيلية، الجريمة التي ارتكبها عبد الرحمن النظمي المعروف إعلاميا بـ«سفاح الإسماعيلية»، بحق صديقه وقطع رأسه وأخذ يجوب بها في الشوارع، في أواخر أكتوبر من العام الماضي، وبعدها بـ3 أيام أمرت النيابة العامة بإحالة أوراقه إلى محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه بقتل آخر ذبحًا عمدًا والشروع في قتل اثنين آخرين، فضلا عن تعاطيه مواد مخدِّرة، وتم الحكم عليه بالإعدام.

قضية سيدة المقابر

وبالمحافظة ذاتها، قضية مغتصب سيدة المقابر، التي اغتصبت أمام زوجها في المقابر، وذلك عندما كانت تبحث برفقة زوجها عن «التروسيكل» المسروقة بعد تلقيهما مكالمة هاتفية للبحث عنه في ذات المنطقة، أسدلت محكمة جنايات الإسماعلية بعد 40 يوما من حدوثها في 12 أكتوبر 2020، بإحالة أوراق أحد المتهمين إلى فضيلة المفتي، وحبس باقي المتهمين لمدة 10 سنوات.

مهندس الدقهلية

نعود من جديد لمحافظة الدقهلية، وقعت قضية شغلت الرأي العام بشكل كبير بعدما لقي مهندس مصرعه على يد صديقه غدرا في سبتمبر 2021، بعد أن استدرجه إلى أعلى كوبري جامعة المنصورة والقي به في المياه، نظرا لأن المتهم كان مديون بمبلغ مالي 680 ألف جنيه، للمجني عليه ولا يقوي على سداده، وبعد شهرين من وقوع الجريمة أحيل المتهم «محمد أحمد» الذي يبلغ 32 عاما، بقتل صديقه المهندس «أحمد عاطف»، والمعروف إعلاميا بـ«مهندس الدقهلية»، إلي محكمة جنايات المنصورة، والحكم عليه بالإعدام.

فتاة المعادي

وبالعودة للعاصمة، قضية مقتل «فتاة المعادي» التي شغلت الرأي العام، بعد انتشار فيديو سرقتها وقتلها على مواقع التواصل الاجتماعي في 26 نوفمبر 2020، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات، وبعقد جلستين فقط كان قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين، بعد 41 يوما من الواقعة.

مذبحة الريف الأوربي

وفي العاصمة نفسها، وتحديدا مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتيه وحفيديه، في الـ27 من مايو من العام الجاري، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد 3 أيام فقط من ارتكابه للواقعة في يوم 30 مايو، وكان ذلك بعد اتهامه بقتل المزارع عمدا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.