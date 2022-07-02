عميد «سياسة القاهرة» يكشف موعد إعلان نتيجة امتحانات الترم الثاني

انتهت اليوم السبت الموافق 2 يوليو الجاري، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التي عقدت وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية وتعقيم المدرجات بصفة مستمرة.

وقال الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، إن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أنها وضعت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية في كل مقرر دراسي، ولم يتم رصد أية شكاوى من قبل الطلاب والطالبات حول نوعية الأسئلة أو جودة ورق الطباعة.

وأضاف «السعيد» لـ«الوطن»، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 4000 طالبا وطالبة منهم ما يقرب من 300 طالب للدراسات العليا، موضحاً أنه تم توجيه مجموعة من التعليمات الخاصة بآلية وضع الأسئلة وضوابط طباعتها لأساتذة الكلية لضمان سير الامتحانات دون أي معوقات، مؤكداً أن الكلية حرصت على تطبيق كافة التوجيهات التي أعلن عنها مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.

«السعيد»: نسبة الغياب كانت ضعيفة للغاية ولم يتم رصد أي إصابات بكورونا

وأكد الدكتور محمود السعيد أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حتى يتثنى لجميع أساتذة الكلية الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

ونوه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن الامتحانات عقدت إلكترونياً ورقياً بنظام البابل شيت لتصحيحها إلكترونياً ورقياً بنمط الأسئلة المقالية، مؤكداً أن نسبة الغياب كانت ضعيفة للغاية ولم يتم رصد أي إصابات بكورونا بين الطلاب أثناء سير الامتحانات.

وأشار الدكتور محمود السعيد إلى أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني كانت حضورية في الكلية وتم استخدام جميع المنصات التعليمية في خدمة العملية التعليمية كإجراء بعض الاختبارات البسيطة أثناء الدراسة، موضحاً أن التعليم غير المباشر كان مكملاً لحضور الطلاب الفعلي في الكلية.