مع انتهاء فترة التقديم التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتقديم بمرحلة رياض الأطفال 2022 بالمدارس التجريبية، يكثر البحث عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي بالرقم القومي 2022 من خلال المنصة التي خصصتها الوزارة.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي بالرقم القومي 2022

وبدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، بالبحث عن نتائج تنسيق رياض الأطفال لعام 2022- 2023؛ بهدف الالتحاق بجميع المدارس التجريبية، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء فترة التقديم، وذلك طبقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، وتقدم «الوطن» رابط النتيجة في السطور التالية.

- الدخول على بوابة مركز المعلومات.

- الدخول على رابط تنسيق رياض الأطفال، من «هنـــــا»

- إدخال كلمة المرور.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- إدخال بقية البيانات المطلوبة كالرقم القومي.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن الفتح لباب التسجيل الإلكتروني بمرحلة رياض الأطفال رسمياً من أجل الالتحاق بالمدارس الحكومية العامة والمدارس التجريبية بالعام الدراسي القادم 2022 – 2023، وعلى أن سيتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال المنصة التي خصصتها وزارة التربية للتيسير والتسهيل على أولياء الأمور.

شروط تقديم مرحلة رياض الأطفال لعام 2022

1- ألا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات.

2- يتم تنسيق الطلبة عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها.

3- يتم التنسيق وفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني.

5- عقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة القبول النهائي، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.