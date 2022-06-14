«القومية للأنفاق»: افتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو خلال أيام

قال اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنّه سيتم افتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو رسميا أمام الركاب في يوليو المقبل، وهي «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات»، مشيرا إلى أنّ التشغيل التجريبي مستمر، للتأكد من سلامة السكة ونظم كهربة الإشارات والاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وسط تنفيذ إجراءات ضد كورونا.

لن يتم تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق

وأضاف والي لـ«الوطن»، أنّه تزامنا مع افتتاح وتشغيل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، لن ولم يتم تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بعد تشغيل المحطات الجديدة «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات»، وستكون الأسعار كما هي: 5 جنيهات و7 جنيهات و10 جنيهات، لافتا إلى أنّها تعمل على تنفيذ خط مترو (العتبة - الكيت كات)، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

تخفيض سرعات قطارات مترو الأنفاق وقت إرتفاع درجة الحرارة

ومن جانبه، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، دون معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكدا أنّ هناك قرار بتخفيض سرعات القطارات وقت ارتفاع الحرارة، للحفاظ على سير حركة التشغيل، والركاب، وسلامة القضبان، وتواصل الشركة العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة ضد كورونا بشكل يومي.

لم نرصد أي حالات كورونا داخل مترو الأنفاق

وأكد عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ هناك غرفة عمليات تتابع حركة القطارات لحظة بلحظة، على الخطوط الثلاثة للمترو، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، موضحا أنّ الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في 2019.