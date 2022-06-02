مقترحات أسعار تذاكر القطار الكهربائي قبل تشغيله.. تبدأ بـ15 جنيها

قال اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنّ الهيئة انتهت من وضع اللمسات النهائية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، حيث تم توريد 22 قطارا كهربائيا للعمل بالمشروع، مشيرا إلى أنّ التشغيل التجريبي مستمر، وأسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف ستكون في المتناول.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

وأضاف والي لـ«الوطن»، أنّه جرى مراعاة البعد الاجتماعي عند وضع أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، حيث تبدأ بـ15 جنيها وتصل إلى 30 جنيها، موضحا أنّ هذه الأسعار ما زالت مقترحات وسيتم إعلان أسعار التذاكر بشكل رسمي قبل تشغيل القطار الكهربائي الخفيف أمام الركاب بنحو أسبوع، كما أكد أنّ فيروس كورونا لم يكن له أي تأثير سلبي على تنفيذ المشروع.

الشركة الفرنسية لن تتدخل في تحديد الأسعار

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أنّ شركة Ratp الفرنسية التي تدير الخط الثالث للمترو، ستتولى إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي الخفيف دون التدخل في تحديد سعر التذكرة، موضحا أنّ تحديد أسعار تذاكر القطار الكهربائي من شأن وزارة النقل.

وتابع أنّ الشركات المصرية هي التي نفذت أعمال القطار الكهربائي، مؤكدا أنّ محطة عدلي منصور أضخم محطة مركزية في الشرق الأوسط، وستضم جميع وسائل النقل التبادلي، حيث تضم القطار الكهربائي والمترو وأتوبيسات brt وأتوبيسات الربط مع المطار.

القطار الكهربائي الخفيف سيقدم خدمات أوروبية

وأكد والي أنّ القطار الكهربائي الخفيف سيقدم خدمات أوروبية على الأراضي المصرية للركاب المسافرين، وهناك تعليمات مشددة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع تشغيل القطار الكهربائي بشكل رسمي أمام الركاب خلال الأيام المقبلة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.