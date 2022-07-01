السيطرة على حريق بسيارة محملة بإسطوانات غاز ينقذ طما من كارثة محققة

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من إنقاذ مدينة طما من كارثة محققة، إثر اشتعال النيران في كابينة سيارة نقل محملة بإسطوانات غاز، لحدوث ماس كهربائي، لتتمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداد لحمولة السيارة.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز طما بنشوب حريق بكابينة سيارة بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز طما.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، ووحدة حماية مدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق في كابينة سيارة نقل محملة إسطوانات بوتاجاز، قيادة المدعو «أحمد ف ع م»، 38 عاما، سائق ويقيم بمحافظة أسيوط.

السيطرة على الحريق

وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يصل إلى حمولة السيارة، مما كان ينذر بكارثة محققة، وتمت السيطرة على الحريق داخل كابينة السيارة، دون حدوث إصابات.

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بمضمون ما تقدم، وأوضح أنه قادم من مستودع «إسطوانات غاز» بمحافظة أسيوط لإصلاح عطل كهربائي بالسيارة، وحال سيره بالطريق حدث ماس كهربائي بالضفيرة، مما أدى لنشوب الحريق واحتراق كابينة السيارة دون حدوث تلفيات بالحمولة أو امتداد النار إليها، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.