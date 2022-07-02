رئيس بعثة مصر في أولمبياد المتوسط: حققنا 33 ميدالية منها 7 ذهبيات

قال الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس بعثة مصر في أولمبياد البحر المتوسط، إن مصر حققت 33 ميدالية 7 ذهب و10 فضة و16 برونزية، مضيفا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «أهم الألعاب التي حققنا فيها تقدماً وحققنا ميدالية ذهب في مجال الملاكمة وهي ميدالية صعبة حيث إن يسرا حافظ حققت ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية والمُشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط لمنافسات وزن فوق 91 كجم للملاكمة».

رئيس بعثة مصر بالجزائر يكشف تطورات حصاد مصر في أولمبياد المتوسط

وأضاف «غنيم » أن أول فتاة مصرية وهي يمنى عياد لاعبة منتخب مصر للملاكمة تحصل على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 54 كجم سيدات بعد الخسارة من بطلة تركيا في مباراة الدور قبل النهائي، متابعا: «في رفع الأثقال حصلنا على ميدالتين فضة حققت بسمة عماد برونزية الكلين فى منافسات رفع الأثقال بوزن 59 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط».

المصارعة والكاراتيه في المقدمة ضمن حصاد الميداليات

وأشار الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس بعثة مصر في أولمبياد البحر المتوسط إلى أن ألعاب المصارعة ثم الكاراتيه في المقدمة ضمن حصاد الميداليات، لافتا إلى اهتمام الدولة المصرية بالألعاب الفردية: «الألعاب الفردية منبع الذهب والفضة، والدولة مهتمة بالألعاب الفردية والناشئين من خلال مشروع قومي لذلك».

جدير بالذكر أن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها الـ19 انطلقت بمدينة وهران الجزائرية، وتستمر حتى 5 يوليو القادم، وتشارك مصر في الدورة بعدد 19 رياضة مختلفة، بإجمالي 183 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 114 لاعبا و63 لاعبة في ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.