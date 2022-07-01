بسنت حميدة بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: شاف معايا أوقات صعبة.. شكرا ليك

كشفت بسنت حميدة، بطلة مصر الحاصلة على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط في سباق 100 متر، قصة الحب التي تجمع بينها وبين زوجها ومدربها الكابتن محمد عباس، قائلة إنهما مرا بعد الأولمبياد الأخيرة بظروف صعبة للغاية.

بسنت حميدة: مشاعري لا توصف

ووجهت بسنت حميدة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، رسالة مؤثرة لزوجها، قائلة: «محمد شاف معايا أوقات صعبة ومراحل انهياري بشكل تام، ودخلت بعد 3 شهور باكتئاب وكل يوم ببكي، وأنه يرجعني لمستوايا من 3 شهور تأهيل وإصابة كان صعب».

ووجهت الشكر لزوجها ومدربها محمد عباس على مجهوداته معها، «من امبارح لحد النهاردة الصبح مش لاقية كلام أقوله، عاوزة أقوله شكرا، بس كل الكلام قليل».

وعن كواليس حديثها معه عقب فوزها بالسباق، قالت: «كنت ساعتها بعيط وبقوله شوف كل الناس دي بتشجعني وبتحبني، خاصة إن قبل ما أشارك في البطولة كنت محبطة نفسيا، ومهزوزة شوية».

قصة ارتباطها بمحمد عباس

وروت بسنت حميدة قصة ارتباطها بمحمد عباس، قائلة إن زوجها كان يتدرب مع المدرب نفسه الذي يدربها، وقرر مساعدتها في التدريبات خلال دراستها في الثانوية العامة واستطاعت الحصول على مجموع 95%، متابعة: «من يوم ما عرفته وهو عاوزني أبقى كويسة وأنجح في اللي أنا عاوزاه، وبجد بشكره».

وأكدت أن الرياضة لم تكن أبدا عائقا في حياتها الدراسية، ولكن تجعل الشخص يسعى لأن يكون أفضل طوال الوقت، والفكرة تتلخص في عدم إهدار الوقت.