حظك اليوم برج الحوت السبت 3-7-2022 عاطفيا ومهنيا

صاحب برج الحوت من الشخصيات العاطفية والرومانسية والذي يحب الاستماع للآخرين ويتعاطف معهم مما يوقعه في مكائد الآخرين ويتسبب في إصابته بالاكتئاب.

في إطار حرص بوابة «الوطن» في تقديم خدمات اخبارية تنشر على مدار اليوم، تعرض فيما يلي لمواليد برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الحوت، حيث يكون القمر وزحل متنافران بمنزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، يكون اليوم يجب أن تنظم أفكارك لتتقدم نحو من حولك بخطى ثابتة ومنطق سليم.

مشاهير برج الحوت

يُعرف عن مولود برج الحوت الشخصية القوية، وقدرته على اكتساب ثقة الآخرين بسهولة، ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.