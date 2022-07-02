«القابضة للمياه» تتابع تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة

تواصل شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، متابعة الجدول الزمني لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا في الريف المصري.

مد وتدعيم وإحلال لرفع كفاءة محطات المرحلة الثانية

ناقش المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، خلال اجتماعه مع قيادات ومسرولي الشركة، استعدادات أعمال المرحلة الثانيه من المبادرة الرئاسية حياه كريمة، والتي تشمل تنفيذ محطات المياه الرئيسية، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وكذلك مد وتدعيم وإحلال ورفع كفاءة المحطات الخاصة بمراكز المرحلة الثانية، والتي تشمل مراكز «بلبيس وأبو حماد، وديرب نجم، وفاقوس، وأولاد صقر».

الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا

وأكد عامر، في تصريحات صحفية، أنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات من مياه شرب وصرف صحي آمن.

وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لخطط مشروعات المبادرة مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومدى أهمية تكاتف، وتلاحم كل المؤسسات والجهات المعنية بتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بما يعود بالنفع على المواطنين، وفقًا لرؤية القيادة السياسية، والتي تسعى أن ينعم الجميع بحياة كريمة.

الاستعداد بتجهيز الأعمال المطلوبة استعداد للمرحلة الثانية

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في البيان، إن متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في ضوء اهتمام وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستعداد بتجهيز الأعمال المطلوبة استعداد للمرحلة الثانية من مشروع تطوير الريف المصري.