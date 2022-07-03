افتتاح مشروع القطار الكهربائي رسميا أمام الركاب.. التذكرة تبدأ من 15 جنيها

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، افتتاح وتشغيل مشروع القطار الكهربائي الخفيف «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة»، إذ سيجري تشغيل 8 محطات، وهي «عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - هليوبوليس الجديدة - بدر - المنطقة الصناعية - مدينة المعرفة»، موضحة أن المشروع نفذ طبقا للمواصفات العالمية.

السيسي يتفقد محطات القطار الكهربائي

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف، كما تفقد محطات القطار الكهربائي، للوقوف على مدى جاهزية المشروع، قبل تشغيله أمام الركاب.

توريد 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي

وأكدت وزارة النقل، أنه جرى توريد 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، بتكلفة إجمالية تقدر بـ227 مليون دولار، منوهة إلى أن جميع المحطات جرى تنفيذها على أعلى مستوى، وأن مشروع القطار الكهربائي يعتبر من أهم وسائل المواصلات في مصر، إذ سيكون صديقا للبيئة ويوفر استهلاك الوقود ويعمل على تخفيف الاختناقات المرورية.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي

وحددت وزارة النقل، شرائح تذاكر القطار الكهربائي، للتنقل بين جميع المحطات، كالتالي:

1- التذكرة لـ3 محطات بـ15 جنيها.

2- التذكرة حتى 5 محطات بـ20 جنيها.

3- التذكرة حتى 7 محطات بـ25 جنيها.

4- التذكرة حتى 9 محطات بـ35 جنيها.