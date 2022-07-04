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«التعمير والإسكان» توضح موقف عدم استلام قطعة الأرض في موعدها المحدد

كتب:

منة عبده
04:14 ص | الإثنين 04 يوليو 2022
أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، عن طرح عدد من قطع الأراضي، بإجمالي 3677 قطعة أرض داخل 10 مدن جديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن مشروعات «إسكان متوسط - محور الأراضي، إسكان متميز، إسكان أكثر تميزاً»، وذلك في إطار طرح الوزارة عددا من قطع الأراضي، للمواطنين، محدودي ومتوسطي الدخل. 

ويتساءل عدد من المواطنين، الراغبين في التقدم لحجز قطعة أرض ضمن الأراضي المطروحة، عن موقف تأخر استلام قطعة الأرض في الموعد المحدد لها. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موقف عدم استلام قطعة الأرض في الموعد المحدد لها، وفقا لكراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان

موقف عدم استلام قطعة الأرض في الموعد المحدد لها

حددت وزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان، داخل كراسة الشروط الخاصة بقطع الأراضي المطروحة، حالات يتم فيها إلغاء تخصيص قطعة الأرض، من العميل الفائز بها.

وتتمثل هذه الحالات، في عدم استلام العميل قطعة الأرض في الموعد المحدد، لأنه في هذه الحالة  يعد ذلك عدولا عن التخصيص، وفي حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، دون حاجة إلى تنبيه أو استصدار حكم قضائي.

إلغاء تخصيص قطعة الأرض

كما أنه يتم إلغاء تخصيص قطعة الأرض، في حالة عدم قيام الطرف الثاني «العميل» باستكمال سداد نسبة الـ 35% من إجمالي ثمن الأرض، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروطه.

وفي حالة عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء والتى تتمثل في: ( استلام الأرض خلال الفترة المحددة بالقطار التخصيص، الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ). 

كما أنه يتم إلغاء التخصيص، في حال قيام العميل الفائز بقطعة الأرض، بتغيير النشاط المخصص له قطعة الأرض، سواء سكنى، أو تجارى. 

 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.