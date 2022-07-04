سعر طبق البيض اليوم الإثنين 4-7-2022 في الأسواق المحلية

يعد البحث عن أسعار الدواجن وسعر طبق وكرتونة البيض اليوم، من أكثر ما تبحث عنه شريحة كبيرة من ربات البيوت، عبر محركات البحث المختلفة بشكل يومي، خاصة البيض، حيث يعد من أكثر مصادر البروتينات التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان، وبأسعار قليلة مقارنة بالمصادر الأخرى للبروتينات، كما أنّه يعتبر أساسي في محتويات الكثير من وصفات الطعام.

وترصد بوابة «الوطن» بشكل يومي سعر طبق البيض اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2022، وفق جولة «الوطن» في الأسواق المحلية والمحلات التجارية والتي جاءت كما يلي:

سعر طبق البيض اليوم

تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم الإثنين بين 57 و59 جنيهًا بالمزارع، ليباع في الأسواق المحلية والمحلات التجارية للمستهلك بقيمة تتراوح بين 60 و63 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم الإثنين في المزرعة، بين 58 و60 جنيهًا، ليصل للمستهلك بين 62 و65 جنيهًا، فيما تراوح سعر طبق البيض البلدي للمستهلك بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وشهدت أسعار البيض اليوم الإثنين في المحلات التجارية مؤخرا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر طبق البيض الأبيض الذي يحتوي على «30 بيضة» بين 72 و90 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأحمر التي تضم «30 قطعة» بين 75 و85 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض أحمر التي تضم «18 بيضة» سعر 55 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض الذى يحتوي على «10 قطع» من 25 إلى 30 جنيهًا، في حين تُباع كرتونة البيض التي تضم 10 بيضات بلدي بـ25 جنيها، والتي تضم 30 بيضة 75 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وعن اسعار الدواجن، سجل سعر كيلو الأجنحة قيمة تتراوح بين 30 و35 جنيهًا، وكيلو الأوراك بين 45 إلى 48 جنيهًا، والدبابيس بين 45 إلى 48 جنيهًا.