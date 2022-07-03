«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مرض الالتهاب الكبدي الوبائي لدى الأطفال

قدمت وزارة الصحة والسكان، في تقرير لها، معلومات عن التهاب الكبد الوبائي «أ» وكيف يصيب الشخص، موضحة أنَّه على المواطنين ضرورة الاهتمام بالتطعيمات المختلفة ضد الأمراض المعدية وغيرها لتعزيز مناعة الجسم، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مرض الالتهاب.

ما هو مرض الالتهاب الكبدي «أ»؟

هو عدوى فيروسية للكبد معدية تتسبب فيها الإصابة بفيروس التهاب الكبد «أ»، وقد لا تحتاج الحالات البسيطة من التهاب الكبد الفيروسي «أ» لعلاج، ويتعافى معظم الأشخاص المصابين بالعدوي تماما دون أن يتعرض الشخص أو الكبد لمخاطر أو تلف دائم.

ما الفئة العمرية الأكثر إصابة بمرض الالتهاب الكبدي؟

وتحدث الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي غالبا قبل سن 10 سنوات بنسبة تصل الى 90%.

كيف ينتقل مرض الالتهاب الكبدي؟

وينتقل فيروس التهاب الكبد «أ» عن طريقه تناول طعام أو شراب ملوث ببراز شخص مصاب أو عن طريق الاحتكاك المباشر مع شخص مصاب أو جسم ملوث، وممكن أن تتمّ الإصابة من خلال الممارسة الجنسية مع شخص مصاب قد تمثل مصدرا لإصابة الشخص السليم.

ما هي أعراض التهاب الكبد الفيروسي «أ»؟

قد تمر الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي «أ» دون أعراض أو قد تحدث أعراض بسيطة تشبه إلى أعراض الإنفلونزا العادية، لهذا لا يتمّ ⁦⁩تشخيص معظم حالات الإصابة أو تحديدها، وهناك حالات أحدث فيروس «أ» أعراض علي المريض تكون في صورة:

إرهاق عام، وقيء وغثيان مفاجئ، وإسهال، وألم وشعور بعدم الراحة بالبطن خاصة من الجانب الأيمن بأعلى البطن، وفقدان للشهية، وحمى منخفضة الدرجة، وألم بمفاصل الجسم، واصفرار البشرة وبياض العين، وتغير لون البراز والبول.

متى تظهر أعراض الإصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي «أ»؟

تظهر أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي «أ» بعد تعرض الشخص للإصابة بفتره بين 15 إلى 50 يومًا بمتوسط 28 يومًا وهي ما يعرف بفترة الحضانة.

هل الالتهاب الكبد الفيروسي «أ» معدي؟

ينقل الشخص المصاب العدوى قبل أسبوعين من ظهور الأعراض ويستمر معديًا لغيره لأسبوع أو أكثر بعد ظهور الأعراض عليه فيما يعرف بفترة العدوي.

هل يمكن الإصابة بالالتهاب الكبدي مرتين؟

الشخص الذي يصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي «أ» لا تعاوده الإصابة مرة أخرى فالأجسام المضادة التي تتولد مبكرا نتيجة للإصابة الأولى تحقق للشخص وقاية مدى الحياه ضد تكرار الإصابة بهذا الفيروس لذا لا يحتاج هؤلاء الأشخاص للتطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي «أ».