تنفيذ 17 ألف مشروع للشباب بتكلفة 2 مليار و841 مليون جنيه بالشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب، إضافة إلى العمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة لتشجيع الشباب على العمل الحر.

تنفيذ 17 ألفا و646 مشروعا

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 17 ألف و 646 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة 2 مليار و841 مليون و575 ألف جنيه، لتوفر 52 ألفا و678 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير برنامج «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، وتجارة مفروشات، ومصنع أعلاف، ومصنع أسمدة عضوية، ومصنع ملابس، وصناعات كهربائية، ومستلزمات طبية، ومصنع لتعبئة الأرز، وحظيرة مواشي، وتجارة حبوب، وورشة موبيليا وغيرها من المشروعات).

نصيب المدن من المشروعات

وفيما يتعلق بعدد المشروعات في مدن المحافظة، أوضح مدير «مشروعك»، أن مركز ومدينة ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي 2477 مشروعا بقيمة 349 مليونا و220 ألف و728جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي 794 مشروعا بقيمة 312 مليونا و949 ألفا و250 جنيها، يليه في المركز الثالث مركز أولاد صقر بإجمالي 1288 مشروعا بقيمة 303 ملايين و882 ألفا و900 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين، للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.