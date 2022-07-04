حظك اليوم برج العقرب الاثنين 4-7-2022 مهنيا وعاطفيا

علاقات متينة وانتباه للحقوق وفرصة للترفيه، هكذا يخبرك الطالع بحظك اليوم عزيزي مولود برج العقرب، وفق خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

كما يعرف عن مولود العقرب أنه يحمل شخصية قادرة على أداء الكثير من المهام بشكل سريع وعلى نفس القدر من الدقة، والابتعاد عن كل ما يشتت انتباهم أو تفكيرهم أو يعوقهم عن الوصول إلى الهدف المنشود، خاصة على المستويين العملي والمهني.

واليوم الاثنين 4 يوليو 2022، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج لمواليد برج العقرب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إنه بالنسبة لمواليد برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأصدقاء والزملاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فإن أصحاب هذا البرج اليوم، الشمس بمنزل الحظ تمنحك فرصة للترفيه عن نفسك وتستمتع بوقتك.