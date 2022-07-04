حظك اليوم برج الأسد الاثنين 4-7-2022 مهنيا وعاطفيا

راجع أقولك وابعتد عن المغامرة عزيزي مولود برج الأسد، هكذا تنصحك خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد اليوم وفق توقعاتها وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لهذا البرج الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج الأسد لديه ثقة عالية في النفس، لدرجة أن الكثيرين يعتقدون أنه شخص نرجسي، خاصة أنه قادر على جذب الأنظار وخطف القلوب، وأن ينال إعجاب الجميع، وهو من الشخصيات الكريمة التي تفضل حياة الرفاهية سواء لشخصه أو لمن يحبهم، كما انه رومانسي وحبوب.

واليوم الاثنين 4 يوليو، في السطور القادمة، تحدثنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، نعرض حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وجاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج الأسد، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، القمر في منزلك الثاني.. ابتعد عن المغامرة مهنيا وماليا وقم بما عليك بدقة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، فينوس وعطارد داعمان، ما يجعلك راضيا وتجد السعادة في متناول يديك بشرط أن تعتني بأقوالك.