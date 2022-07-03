«عمليات المعلمين»: تعرض مراقب للإغماء بإحدى لجان الثانوية العامة في أسيوط

تلقت غرفة عمليات المعلمين في امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، برئاسة عزت على حسن، يفيد بتعرض المعلم محمد طه حسن مراقب بإحدى لجان مدرسة القوصية الثانوية بنين للإغماء، داخل اللجنة أثناء مراقبته على الامتحانات.

معلم يغمى عليه أثناء مراقبة امتحان الثانوية العامة

وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، أن المعلم محمد طه حسن، أثناء مراقبته على أعمال الامتحانات حدثت له حالة إغماء، تم نقله على إثرها إلى مستشفى القوصية المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب نتيجة هبوط بضغط الدم، وتم تلقي الإسعافات اللازمة.

رقم الشكاوى

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب «01555208606» لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.