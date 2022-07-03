توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة

صرحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، بأن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة خلال الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء 6 يوليو الجاري، يسودها طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، بحدوث ارتفاع بشكل تدريجي في نسب الرطوبة، نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء، ويكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارًا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

الظواهر الجوية خلال 72 ساعة المقبلة

ونوهت الهيئة لوجود شبورة خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

خطورة التعرض لأشعة الشمس

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر للشمس، إذ أنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة الاثنين 4 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

درجات الحرارة الثلاثاء 5 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

درجات الحرارة الأربعاء 6 يونيو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.