مراجعة ليلة الامتحان لمادة الديناميكا لشعبة الرياضة 2

يواصل طلاب الثانوية العامة 2022، أداء امتحانات نهاية العام وسط إجراءات وقائية مشددة وتأمين اللجان بكافة الوسائل لمنع الغش الإلكتروني.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، تقدم خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة 2022، على مستوى الجمهورية، بنشر أقوى المراجعات النهائية بطريقة مبسطة وسلسة، تشمل كافة أجزاء المنهج في مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، عبر صور بها ملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من «الوطن» على الدور الخدمي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، تستعرض الجريدة المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية، بالتعاون مع، معلم أول الرياضيات منير فودة، لتشمل المراجعة توقعات أسئلة الامتحان.

وتستعرض «الوطن» المراجعة النهائية وتوقعات أسئلة الرياضة التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة للصف الثالث الثانوي 2021.

مراجعة ليلة امتحان الديناميكا بالإجابات الصف الثالث الثانوي

707 آلاف و992 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2022

ويؤدي 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي، امتحانات المواد الأساسية المضافة للصف الثالث الثانوي، إذ أدوا امتحاني مادة الكيمياء والجغرافيا، اليوم الأحد، الموافق 3 يوليو 2022، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، منوهًا بضرورة الالتزام بكافة تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع اللجان الامتحانية على درجة عالية من التعقيم ضد فيروس كورونا، وذلك للمحافظة على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين وكافة المقيمين على الامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بصورة منتظمة دون حدوث أية معوقات تؤثر على سير المنظومة الامتحانية.