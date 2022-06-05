رابط وخطوات الحصول علي ارقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2022

يستعد طلاب المرحلة الأخيرة من الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية العام، وهو العام الفاصل ما بين التعليم الأساسي والعالي، لذلك ترتفع معدلات البحث بشكل كبير على المحرك «جوجل» رابط وخطوات الحصول على أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2022، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية عن إمكانية الاستعلام عن رقم الجلوس ومكان اللجنة.

رابط وخطوات الحصول على أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2022

في هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن خدماتها التعليمية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، رابط وخطوات الحصول على أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2022 وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

رابط الحصول على أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن رقم الجلوس ومكان اللجنة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

خطوات الحصول على أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2022

وحتى يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي من الاستعلام عن مكان اللجنة وأرقام الجلوس الثانوية 2022، يمكن اتباع الآتي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

اختيار بوابة الثانوية العامة.

ادخال الكود الذي حصل عليه الطالب من المدرسة حتى يتمكن من الاستعلام عن مكان اللجنة.

الضغط على تسجيل الدخول.

سوف يظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب، فضلا عن رقم اللجنة والمدرسة التي سيمتحن بها.

خطوات استخراج بدل فاقد من رقم الجلوس

ويمكن للطالب التوجه إلى مدرسته للحصول على أرقام الجلوس بشكل مجاني بدون أي مقابل مادي، في المرة الأولي فقط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم إن في حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس، يمكنه التوجه للجنه النظام والمراقبة واستخراج بدل فاقد مقابل رسوم تحصل قيمتها 30 جنيهًا.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، فإن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ في 20 يونيو الجاري، بالمواد التي لا تضاف للمجموع وهي مادة التربية القومية، والاقتصاد والإحصاء، والتربية الدينية، وتبدأ اختبارات المواد الأساسية في 26 من نفس الشهر وتنتهي في 21 يوليو المقبل.