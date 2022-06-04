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«التعليم»: توزيع أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 خلال ساعات

كتب:

توفيق شعبان
08:45 ص | السبت 04 يونيو 2022
قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات - صورة أرشيفية

قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء إعداد وتجهيز أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022، لتوزيعها على الطلاب، استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة، مؤكّدة الاستمرار في وضع اللمسات النهائية لعقد الامتحانات من خلال إعداد وتجهيز مقرات اللجان، والاستعداد لطباعة أسئلة الامتحانات، ووضع خطة شاملة، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 توزع خلال ساعات

كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم، توزيع أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 على الطلاب في المدارس خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحًا أنَّ الوزارة بدأت في طباعة أسئلة مواد الامتحانات الغير مضافة للمجموع، إذ تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يونيو الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات في 21 يوليو المقبل، مؤكّدًا أنَّ جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تمامًا ضد كورونا.

تدوين محظورات الغش على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ وزارة التربية والتعليم، دونت محظورات الغش في امتحانات الثانوية العامة على بطاقة أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022، حتى يتثنى للطلاب معرفة الممنوعات داخل لجان الثانوية العامة، منوهًا إلى أنَّ جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد في الشعبتين العلمية والأدبية ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوى الأسئلة على أي جزئيات مقالية.

25% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطلاب المتميزين

يذكر أنَّ الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أكّد أنَّ متحانات الثانوية العامة 2022 ستكون في مستوى الطالب المتوسط: «مش عايزين أولياء الأمور يحطوا في اعتبارهم أننا في صراع مع الطالب إحنا بنكمل عملية تعلم».

وتابع في حواره مع برنامج «جروب الماميز» التابع لوزارة التربية والتعليم، أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون متدرجة وبها نسبة من الصعوبة تتراوح من 20% إلى 25% للطالب المتميز: «عشان نميز بين اللي ذاكر واللي مذاكرش».

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