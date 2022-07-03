مواعيد امتحانات الدور الثاني لسنوات لنقل والشهادة الإعدادية ببني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية للعام الدراسي 2022/2021، حيث تبدأ اعتبارا من السبت 16 يوليو الجاري وتختتم الأحد 7 أغسطس المقبل.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية ببني سويف

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف ، أنه تم مراعاة أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية، عند وضع مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني، حيث تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من 17 إلى 21 يوليو 2022، والصفين الخامس والسادس الابتدائي من 24 إلى 30 يوليو فيما تبدأ امتحانات التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث من 24 إلى 25 يوليو، والصفوف من الرابع والخامس والسادس من 24 إلى 27 يوليو، في حين تبدأ امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية: للصفين الأول والثاني من 24 إلى 30 يوليو، والصف الثالث من 1 إلى 7 أغسطس 2022.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للتربية الخاصة في بني سويف

كما تقرر أن تبدأ امتحانات التربية الخاصة للصم: للصفوف السادس والسابع والثامن من 24 إلى 27 يوليو، والصفين الأول والثاني الإعدادي من 24 إلى 30 أغسطس، والصف الثالث الاعدادي للصم من 1 إلى 7 أغسطس، والصفين الأول والثاني الثانوي من 24 إلى 30 يوليو ، بينما تبدأ امتحانات التربية الخاصة «نور مكفوفين» للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من 24 إلى 30 يوليو، والصف الثالث الإعدادي من 1 إلى 7 أغسطس، والصفين الأول والثاني مكفوفين من 24 إلى 30 يوليو.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من 24 يوليو حتى 2 أغسطس، والصفوف الأول والثاني والثالث «نقل بلوم الخط العربي» من 24 يوليو إلى 1 أغسطس، والصف الأول «نقل دبلوم التخصص في الخط والتهذيب» يبدأ من 24 يوليو حتى 6 أغسطس، فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف التعليم الفني من 16 إلى 21 يوليو الجاري.

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم فوز الأخصائية :.ابتسام فايز زكي بمدرسة طه حسين للتعليم الأساسي التابعة لإدارة تعليم بني سويف على المركز الأول في مسابقة الأخصائي المثالي للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، وفوز الأخصائي عيسوي عيد محمد بمدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية بالمركز الثاني للمرحلة الثانوية في نفس المسابقة.

وتوجه وكيل الوزارة بالتهنئة للفائزين في المسابقة وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، معرباً عن تقديره لكل من ساهم في هذا الإنجاز وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية، ومحمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية، وعزة إبراهيم مسئول الاتحادات الطلابية على الجهد المبذول والذي أثمر عن تحقيق العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.